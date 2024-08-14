Hace más de 15 años que esta compañía decidió abordar el impacto negativo que tenían sus productos en la salud. Así, empezó una gran transformación sin precedentes en la industria para conseguir un futuro libre del humo de los cigarrillos, apostando por la creación de alternativas que eliminen la combustión. Y ¿por qué eliminar la combustión? Porque lo realmente dañino de fumar está precisamente en el humo del cigarrillo que se genera al quemarlo.

Por eso, la clave de estos nuevos productos alternativos está en eliminar la combustión y, por tanto, el humo gracias a sus sistemas electrónicos que permiten calentar las sustancias sin llegar a quemarlas. Al calentar y no quemar, lo que producen estas alternativas es un aerosol o vapor esencialmente diferente al humo del cigarrillo, ya que emiten niveles medios significativamente menores de sustancias químicas nocivas o potencialmente nocivas en comparación con el humo del cigarrillo.

Entre estas alternativas encontramos los dispositivos para tabaco calentado y los vapeadores, entre otros. En concreto, en Philip Morris esto ha sido posible gracias a la importante inversión en ciencia e investigación de más de 12.500 millones de dólares y gracias al trabajo de más de 1.500 científicos y expertos en sus dos centros de I+D en Suiza y Singapur.