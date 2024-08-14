Philip Morris
De vender cigarrillos a apostar por un futuro sin ellos
La historia de la tabaquera líder que ha decidido decir adiós al humo de los cigarrillos
Hace más de 15 años que esta compañía decidió abordar el impacto negativo que tenían sus productos en la salud. Así, empezó una gran transformación sin precedentes en la industria para conseguir un futuro libre del humo de los cigarrillos, apostando por la creación de alternativas que eliminen la combustión. Y ¿por qué eliminar la combustión? Porque lo realmente dañino de fumar está precisamente en el humo del cigarrillo que se genera al quemarlo.
Por eso, la clave de estos nuevos productos alternativos está en eliminar la combustión y, por tanto, el humo gracias a sus sistemas electrónicos que permiten calentar las sustancias sin llegar a quemarlas. Al calentar y no quemar, lo que producen estas alternativas es un aerosol o vapor esencialmente diferente al humo del cigarrillo, ya que emiten niveles medios significativamente menores de sustancias químicas nocivas o potencialmente nocivas en comparación con el humo del cigarrillo.
Entre estas alternativas encontramos los dispositivos para tabaco calentado y los vapeadores, entre otros. En concreto, en Philip Morris esto ha sido posible gracias a la importante inversión en ciencia e investigación de más de 12.500 millones de dólares y gracias al trabajo de más de 1.500 científicos y expertos en sus dos centros de I+D en Suiza y Singapur.
1847
Aparece el primer estanco de Philip Morris. El Sr. Morris abre una tienda en la calle Bond de Londres para vender tabaco y cigarrillos preparados.
1919
Philip Morris se traslada a los Estados Unidos. Decide trasladar el negocio a Virginia y, a finales de la siguiente década, comienza a fabricar cigarrillos.
1950s
Philip Morris se prepara para expandirse mundialmente. Una vez consolidada la empresa, en la década de los 50, Philip Morris habilita una división operativa interna para fabricar y comercializar productos en todo el mundo.
2001
Philip Morris International se muda a Suiza y empieza a desarrollar productos sin humo. La compañía tabaquera traslada su centro de operaciones de Estados Unidos a Suiza y su departamento de I+D ya empieza a investigar sobre el desarrollo de productos sin humo.
2009
PMI inaugura un nuevo centro de investigación en Suiza. Este nuevo espacio, conocido como “El Cubo” y situado en la localidad de Neuchâtel, reúne a físicos, biólogos, químicos, médicos, epidemiólogos y científicos del comportamiento, entre otros, que desempeñan un papel crucial en la construcción de un futuro sin humo.
2010
PMI inaugura un laboratorio de investigación internacional en Singapur.
2014
PMI lanza su primer dispositivo para tabaco calentado en Italia y Japón. PMI invierte más de 500 millones de euros para construir en Italia la primera fábrica de producción a gran escala de dispositivos para tabaco calentado.
2018
PMI presenta un millón de páginas de evidencia científica a la autoridad estadounidense FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) sobre su dispositivo para tabaco calentado.
2020
La FDA autoriza la comercialización del dispositivo para tabaco calentado de PMI con un mensaje de exposición reducida. Concluyó que este dispositivo es fundamentalmente diferente al cigarrillo, señalando que “los estudios científicos han demostrado que cambiar totalmente de cigarrillos convencionales a este producto reduce significativamente la exposición física a sustancias químicas dañinas o potencialmente dañinas”.
2021
PMI continúa firme en su apuesta por productos sin humo. La inversión en las alternativas sin humo ya supone el 99% del gasto total en I+D de la compañía.
2024
El objetivo de un futuro sin humo deja de ser una aspiración para convertirse en realidad. En el segundo trimestre del año la compañía ya reportaba que el 38% de sus ingresos netos totales provienen de su negocio libre de humo, y que sus productos sin humo se encuentran disponibles en 90 mercados.
2030
Para esta fecha, la ambición de PMI es ser una compañía mayoritariamente libre de humo. PMI pronostica que, para entonces, 2/3 de sus ingresos provendrá de su negocio libre de humo y sus alternativas estarán disponibles en 100 mercados.
«Que Philip Morris deje unilateralmente de vender cigarrillos mañana no cambiará nada”, afirma Moira Gilchrist, Vicepresidenta de Comunicación Estratégica y Científica de PMI, quien asegura que esta transformación de la compañía “no elimina la demanda de cigarrillos”.
Es más, Gilchrist avisa que la demanda “seguirá existiendo, y otros simplemente la cubrirán. Nuestra transformación tiene mucho más sentido, porque en lo que estamos trabajando es en reducir la demanda de cigarrillos a largo plazo, con lo que nos aseguramos de que el descenso del consumo de tabaco continúe (e incluso esperemos que se acelere aún más)».