Philip Morris
De vender cigarrillos a apostar por un futuro sin ellos

La historia de la tabaquera líder que ha decidido decir adiós al humo de los cigarrillos

En 1847, Philip Morris abrió una tienda en Bond Street, en Londres. Hoy, Philip Morris International (PMI), es una de las mayores tabaqueras del mundo, y se encuentra en plena transformación.

Hace más de 15 años que esta compañía decidió abordar el impacto negativo que tenían sus productos en la salud. Así, empezó una gran transformación sin precedentes en la industria para conseguir un futuro libre del humo de los cigarrillos, apostando por la creación de alternativas que eliminen la combustión. Y ¿por qué eliminar la combustión? Porque lo realmente dañino de fumar está precisamente en el humo del cigarrillo que se genera al quemarlo.

Por eso, la clave de estos nuevos productos alternativos está en eliminar la combustión y, por tanto, el humo gracias a sus sistemas electrónicos que permiten calentar las sustancias sin llegar a quemarlas. Al calentar y no quemar, lo que producen estas alternativas es un aerosol o vapor esencialmente diferente al humo del cigarrillo, ya que emiten niveles medios significativamente menores de sustancias químicas nocivas o potencialmente nocivas en comparación con el humo del cigarrillo.

Entre estas alternativas encontramos los dispositivos para tabaco calentado y los vapeadores, entre otros. En concreto, en Philip Morris esto ha sido posible gracias a la importante inversión en ciencia e investigación de más de 12.500 millones de dólares y gracias al trabajo de más de 1.500 científicos y expertos en sus dos centros de I+D en Suiza y Singapur.

"Philip Morris quiere cambiar el mundo y por eso, nos hemos propuesto conseguir un futuro libre de humo. Si lo conseguimos, será algo realmente increíble. La evidencia científica es clara, las alternativas sin humo pueden acelerar el fin del cigarrillo y el mundo tiene que actuar ahora para ayudar a que los fumadores se pasen a mejores alternativas. Es hora de que el cigarrillo pase a la historia”.

Jacek Olczak, CEO de PMI:

1847

Aparece el primer estanco de Philip Morris. El Sr. Morris abre una tienda en la calle Bond de Londres para vender tabaco y cigarrillos preparados.

1919

Philip Morris se traslada a los Estados Unidos. Decide trasladar el negocio a Virginia y, a finales de la siguiente década, comienza a fabricar cigarrillos.

1950s

Philip Morris se prepara para expandirse mundialmente. Una vez consolidada la empresa, en la década de los 50, Philip Morris habilita una división operativa interna para fabricar y comercializar productos en todo el mundo.

2001

Philip Morris International se muda a Suiza y empieza a desarrollar productos sin humo. La compañía tabaquera traslada su centro de operaciones de Estados Unidos a Suiza y su departamento de I+D ya empieza a investigar sobre el desarrollo de productos sin humo.

2009

PMI inaugura un nuevo centro de investigación en Suiza. Este nuevo espacio, conocido como “El Cubo” y situado en la localidad de Neuchâtel, reúne a físicos, biólogos, químicos, médicos, epidemiólogos y científicos del comportamiento, entre otros, que desempeñan un papel crucial en la construcción de un futuro sin humo.

2010

PMI inaugura un laboratorio de investigación internacional en Singapur.

2014

PMI lanza su primer dispositivo para tabaco calentado en Italia y Japón. PMI invierte más de 500 millones de euros para construir en Italia la primera fábrica de producción a gran escala de dispositivos para tabaco calentado.

2018

PMI presenta un millón de páginas de evidencia científica a la autoridad estadounidense FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) sobre su dispositivo para tabaco calentado.

2020

La FDA autoriza la comercialización del dispositivo para tabaco calentado de PMI con un mensaje de exposición reducida. Concluyó que este dispositivo es fundamentalmente diferente al cigarrillo, señalando que “los estudios científicos han demostrado que cambiar totalmente de cigarrillos convencionales a este producto reduce significativamente la exposición física a sustancias químicas dañinas o potencialmente dañinas”.

2021

PMI continúa firme en su apuesta por productos sin humo. La inversión en las alternativas sin humo ya supone el 99% del gasto total en I+D de la compañía.

2024

El objetivo de un futuro sin humo deja de ser una aspiración para convertirse en realidad. En el segundo trimestre del año la compañía ya reportaba que el 38% de sus ingresos netos totales provienen de su negocio libre de humo, y que sus productos sin humo se encuentran disponibles en 90 mercados.

2030

Para esta fecha, la ambición de PMI es ser una compañía mayoritariamente libre de humo. PMI pronostica que, para entonces, 2/3 de sus ingresos provendrá de su negocio libre de humo y sus alternativas estarán disponibles en 100 mercados.

«Que Philip Morris deje unilateralmente de vender cigarrillos mañana no cambiará nada”, afirma Moira Gilchrist, Vicepresidenta de Comunicación Estratégica y Científica de PMI, quien asegura que esta transformación de la compañía “no elimina la demanda de cigarrillos”.

Es más, Gilchrist avisa que la demanda “seguirá existiendo, y otros simplemente la cubrirán. Nuestra transformación tiene mucho más sentido, porque en lo que estamos trabajando es en reducir la demanda de cigarrillos a largo plazo, con lo que nos aseguramos de que el descenso del consumo de tabaco continúe (e incluso esperemos que se acelere aún más)».

Un proyecto de La Razón